- Genshin Impact sort sur PS5 le 28 avril

Publié le Jeudi 22 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Genshin Impact, action-RPG sorti en septembre de l'année dernière sur PS4, PC et Nintendo Switch, débarque sur PS5 le 28 avril prochain.Textures HD, résolution native 4K, plus de fluidité... le jeu vous emmène à Teyvat, un continent où vous allez incarner un voyageur ou une voyageuse à la recherche de sa famille.Du pur JRPG dans toute sa splendeur.Le jeu est en téléchargement gratuit sur PS4 et le sera donc dans quelques jours sur PS5.