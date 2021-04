- Spirit La grande aventure de Lucky : le grand tagada débarque

Publié le Jeudi 22 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tagada, tagada, tsoin tsoin

Dreamworks et Bandai Namco ont annoncé la sortie de Spirit La grande aventure de Lucky sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch, pour le 11 juin prochain.Inspiré du prochain long métrage Spirit l'indomptable, le jeu vous permet d'incarner une jeune demoiselle, Lucky, à cheval sur son mustang, le désormais célèbre Spirit. Vous allez devoir explorer les environs, collectionner les objets, sauver les animaux, prendre des photos, faire des courses amicales, aider les habitants, et vous pourrez aussi relooker votre monture et votre personnage...Allez, hop, vidéo.