- Xbox Game Pass : les nouveaux jeux

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tu veux voir ma grosse batte ?

MLB The Show 21 (Cloud et console) - disponible

Phogs! (PC) - 22 avril

Second Extinction (Cloud, Console et PC) - 28 avril

Destroy All Humans! (Cloud, Console et PC) - 29 avril

Fable Anniversary (Cloud) - 30 avril

Fable III (Cloud) - 30 avril

Le mois d'avril est riche en nouveautés pour le Xbox Game Pass. On vous en rappelle encore le fonctionnement : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :