Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : découvrez les factions

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

La salsa du démon ?

JRPG sorti en 2003 sur PS2 au Japon, Shin Megami Tensei III revient en version HD Remastered. Au menu, des graphismes améliorés, des paramètres de difficulté ajoutés, une option de sauvegarde, le choix entre voix japonaises ou anglaises et une route alternative, sans oublier la correction de nombreux bugs.Le jeu sortira le 25 mai sur PS4, Nintendo Switch et PC.Se déroulant dans un Tokyo post-apocalyptique en proie à une invasion de démons, vous allez incarner un demi-démon et rejoindre une des factions disponibles. Selon votre choix dépendra l'avenir du monde.Les trois factions disponibles ont été dévoilées en vidéo.