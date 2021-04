Destiny 2 : le retour des jeux des gardiens

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un petit événement ?

Les Jeux des Gardiens font leur retour dans Destiny 2. Cela permet aux Gardiens de s'affronter pour la gloire et essayer de hisser à la première place du podium leur classe favorite.Cet évènement offrira, à la fin de chaque semaine, une aura dorée, argentée ou bronze à chaque classe selon son résultat. Cette aura durera toute la semaine suivante.L'événement "Les jeux des Gardiens" est d'ores et déjà en cours et durera jusqu'au 11 mai.