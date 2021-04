HammerHelm : un nain dans la ville

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Jamais sans ma hache

Dans Hammerhelm, vous allez devoir construire et gérer votre ville. Une ville de nains dans un monde mediéval-fantastique. Et vous pourrez ainsi implanter des fermes, des armuriers, des auberges...Pour protéger votre cité et les habitants qui viendront s'y installer, vous pourrez ensuite participer à des quêtes et missions, à jouer en vue extérieure.Après plusieurs mois d'accès anticipé, le jeu débarque en version finale sur Steam dès le 29 avril.