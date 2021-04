- Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, le prochain Marvel dévoile ses images percutantes

Publié le Mardi 20 avril 2021 à 11:15:00 par Sylvain Morgant

Technique Pied-bouche

On vous l'avoue sans honte, Shang-Chi, on ne connait pas.Mais bon comme Marvel a sorti plusieurs Comics de ce super-héros créé en 1973 et inspiré par le célèbre Bruce Lee, on ne va pas se priver de foncer au cinéma pour voir cette origin story.Dans le film, Shang-Chi – incarné par le comédien Sim Liu - va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux.Aux côtés de l’interprète principal, le comédien Tony Leung dans le rôle de Wenwu, Awkwafina joue Katy une amie de Shang-Chi et Michelle Yeoh interprète le personnage de Jiang Nan. Également au casting Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton et sortira au cinéma le 3 septembre aux Etats-Unis et en France le 1er septembre 2021.