- Lemnis Gate : un nouveau jeu de tir tactique au tour par tour

Publié le Mardi 20 avril 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Compliqué mais intéressant

Développé par Ratloop Games Canada, en collaboration avec Frontier Foundry, Lemnis Gate sortir sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One à l'été 2021.Il s'agit d'un jeu de tir tactique au tour par tour assez singulier : vous devez réussir à battre vos adversaires en 5 rounds de 25 secondes. Mais ces rounds se répètent. Autrement dit, si par exemple un adversaire a sélectionné une action pour un de ses personnages et qu'il tue l'un des vôtres, vous pouvez lors du nouveau choix sur ce même round (puisqu'il se répète), décider de tuer cet adversaire avant même qu'il ne tue votre personnage, par exemple... Et cela modifie alors le déroulement du round... Le tout à jouer en vue subjective.Une boucle temporelle qui verra s'affronter deux ou quatre joueurs.A découvrir en vidéo.