- The Signifier: Director’s Cut, découvrez ce jeu d'aventure narratif étrange

Publié le Mardi 20 avril 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Tout est dans la tête

Sorti en fin d'année dernière, The Signifier est un jeu d'aventure narratif qui vous permet d'explorer les souvenirs de victimes... Et vous allez devoir résoudre une enquête, suite à la mort de la vice-présidente de la plus grande société technologique.Vous allez devoir vous plonger dans le réel, dans les souvenirs mais aussi les rêves irréels de la victime...Un jeu étrange et visuellement intéressant, qui s'offre une version Director's Cut dès jeudi prochain.Des versions consoles sont prévues pour plus tard dans l'année. Une démo est disponible sur Gog.com ou Steam