King's Bounty II : un monde enchanté

Publié le Lundi 19 avril 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Euh... enchanté moi aussi...

Repoussé à août prochain, King’s Bounty II sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cette série de jeux tactiques au tour par tour s'offre donc un nouvel opus dans lequel vous allez incarner trois héros bien décidés à renvoyer des hordes de morts-vivants dans les limbes, sillonnant votre royaume, partant à l'aventure pour remplir des quêtes, aidant les habitants...Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Elle se concentre sur les horreurs qui envahissent le mode de Nostria et dévoile la conspiration qui gangrenne la région.