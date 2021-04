Super Meat Boy Forever disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Publié le Lundi 19 avril 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il s'tait caché

Super Meat Boy Forever est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, le jeu s'offre donc un tour chez Sony et Microsoft pour la modique somme de 15,99 €.Vous allez retrouver Meat Boy, Bandage Girl et l'infâme Dr. Fetus ainsi que de nouveaux personnages, qui vont évoluer dans de tous nouveaux niveaux. Meat Boy et Bandage Girl vont tenter de sauver leur enfant, Nugget, enlevé par le terrible Docteur.