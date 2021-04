Publié le Lundi 19 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dites-le avec des fleurs...

15ème opus de la série Touhou Project, le jeu Touhou Hyouibana ~ Antinomy of Common Flowers sort sur PS4, PS5 et Nintendo Switch le 22 avril.Ce jeu de combat en 2D propose de nombreux modes de jeux. Le mode histoire, le mode VS Com (contre l'IA), le mode deux joueurs, le mode multi en ligne, le mode entraînement, le mode replay pour visionner des parties enregistrées...Vous dirigerez deux combattants et pourrez les échanger à n'importe quel moment du combat.