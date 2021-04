Aukey GH-X1, un casque d'entrée de gamme performant

Publié le Vendredi 16 avril 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Bon rapport qualité-prix

Aukey nous a fait parvenir un nouveau casque PC, compatible PS4, PS5, Xbox One et Nintendo Switch. Le Aukey GH-X1. Et parce que nous sommes des gens sérieux, nous en avons fait le test.Alors quand je dis que nous sommes des gens sérieux, c'est évidemment très discutable. Mais dans le boulot, nous sommes sérieux. Pas au boulot, mais dans le boulot, voui.Enfin bref, un bon petit casque, pas cher.