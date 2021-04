- Fast & Furious 9 se montre dans une bande-annonce qui sent la testostérone

Publié le Vendredi 16 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il n'a pas d'ami, il a une famille qu'on vous dit

Avec Sylvain, on s'oppose totalement sur la saga Fast & Furious. Pour lui, c'est une sombre série de films de merde avec des acteurs de merde, des effets spéciaux de merde, un scénario de merde, bref, il déteste.Moi je me moque de lui parce qu'il préfère les films de mecs en collants qui ont des super-pouvoirs et, surtout, le super-pouvoir d'être des clichés ambulants dotés de QI d'huîtres.Oui, Fast & Furious, c'est du grand n'imp'. Oui, c'est souvent surjoué. Oui, le scénario tiendrait sur une feuille de PQ à demi-utilisée. Mais c'est du grand spectacle, juste de quoi vous en mettre plein la gueule, du grand délire, et franchement, ben moi j'aime bien.J'attends donc le 9 avec impatience. Le 14 juillet si tout va bien.