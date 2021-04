Bad Dream: Coma, un nouveau jeu d'aventure horrifique original

Publié le Lundi 19 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Moche mais chouette ?

Bad Dream: Coma est un jeu d'horreur de type point & click qui se présente avec des graphismes dessinées assez minimalistes.Un jeu dans lequel vous ne pouvez pas mourir, mais bel et bien souffrir et dans lequel chaque choix et réaction va avoir un impact sur le déroulement de la partie. Les développeurs soulignent la rejouabilité du titre.Etrange, dérangeant et dispo sur Steam dès à présent. Le jeu est aussi sorti sur Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.