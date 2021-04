Gnomepunk, un city-builder... avec des gnomes

Publié le Lundi 19 avril 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Quand les Schtroumpfs pètent les plombs

Entre City-builder et jeu de stratégie en temps réel, Gnomepunk vous propose de développer votre civilisation de gnomes dans la forêt, quitte à ce que ce soit au détriment de vos voisins.Vous allez récolter des ressources, développer de nouvelles technologies en vous servant de la faune et de la flore, utiliser l'alchimie... vous pourrez aussi démonter ou vous allier avec les factions voisines...Le tout dans une ambiance Steammushroom. Parce que oui, y'a de la vapeur et des champignons.Le jeu est en développement sur PC, via Steam