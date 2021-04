Resident Evil Village : la démo, les infos

Publié le Lundi 19 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une méthode un petit peu pourrie, nan ?

Capcom a donné quelques petites précision sur le futur opus de Resident Evil, baptisé Resident Evil Village, qui sortira le 7 mai prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle montre une usine souterraine, un lac artificiel où séjourne un monstre aquatique, mais aussi le retour de Chris Redfield dont les motivations semblent particulièrement étranges...Une démo est prévue pour le 2 mai. Elle permet de se "promener" dans le village durant 60 minutes. La démo ne sera disponible que jusqu'au 3 mai... Sur PS4 et PS5, après la démo village disponible hier, la partie « château » sera disponible à partir du 25 avril à 19 h (heure française) avec également une option de téléchargement anticipé à partir du 16 avril à 01h00 (heure française), pour 8 heures seulement. Enfin bref, c'est un peu de la merde, ces démos disponibles quelques heures seulement. Perso, j'attendrai le jeu final.Le mode The Mercenaries fera son retour : il se débloque une fois le jeu fini et permet de remplir de nouveaux objectifs, encore plus difficiles à atteindre, en un temps imparti.