Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice sur consoles le 18 mai

Publié le Lundi 19 avril 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Bite en l'air !

Suite de Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry, ce nouvel opus, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, nous replonge dans les aventures du loser ultime, Larry.Cette fois-ci, Larry a quitté New Lost Wages en compagnie de sa bienaimée Faith, pour aller vers Cancum. Mais il a été séparé de sa dulcinée. Le voilà donc à la recherche de Faith, tout en devant résister aux beautés exotiques qui vont croiser sa route...Le jeu sort le 18 mai sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.