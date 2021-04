- Rail Route : gérez le traffic ferroviaire

Publié le Mardi 20 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'appel du rail

Jeu indé développé par deux potes sous l'appellation Bitrich.info, Rail Route est un jeu de gestion de traffic ferroviaire. Alors visuellement, faut être honnête, c'est tout sauf sexy.Mais le jeu va mettre votre réflexion à rude épreuve. A vous de bien gérer le passage des trains pour que le traffic soit le plus fluide possible, mais vous devrez aussi améliorer l'infrastructure et automatiser certaines décisions pour que tout se passe pour le mieux et que vos trains n'aient pas de retard.Un jeu qui devrait être imposé à la SNCF...Rail Route sort en accès anticipé sur Steam le 23 juin. Une démo est déjà disponible.