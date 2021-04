Publié le Mardi 20 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Rove Fermier des Garrigues

Call Of Duty: Black Ops Cold War Outriders - Édition Day One Spider-Man: Miles Morales

FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War Cyberpunk 2077

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Luigi's Mansion 2 - Selects Mario Kart 7

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 FIFA 21

Comme toutes les semaines, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéo en France. Il s'agit de la 14ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Rove Fermier des Garrigues, un fromage au lait cru de chèvre, des Alpes de Haute Provence.Aucun réel changement dans ce top, si ce n'est la lente dégringolade de Monster Hunter qu'on aurait vraiment cru plus résistant. Un opus qui ne semble pas avoir convaincu les fans.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 5 au 11 avril 2021 :