Don't Forget Me : ne l'oubliez pas, il est sorti

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On vous raffraîchi la mémoire

Développé par Moon Pirates, un petit studio français, Don't forget me est un jeu d'aventure aux graphismes old-school qui se déroule dans un monde dirigé par une mégacorporation. Chaque personne s'est fait greffer une puce mémorielle qui enregistre les souvenirs. On y incarne Fran, une jeune femme dont la puce est vierge et qui n'a donc pas de mémoire. Elle est recueillie par Bernard, un copiste mémoriel qui permet de copier les meilleurs souvenirs des gens. Une activité illégale qui se pratique dans des cliniques secrètes. Arrive alors un membre d'un réseau d'activistes anti-puces...Le jeu vient de sortir sur Steam Chiche on l'achète ?