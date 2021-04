Song of Horror sur PS4 et Xbox One le 28 mai

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Sorti l'année dernière sur PC, Song of Horror raconte l'histoire d'un célèbre écrivain, Sebastian P. Husher, qui a disparu avec toute sa famille. Son éditeur a bien envoyé un assistant chez lui pour voir ce qui lui était arrivé mais... il n'est jamais revenu... C'est désormais à vous d'aller sur place pour comprendre ce qui a bien pu se passer...La particularité du jeu est que l'IA réagit à vos actions et décisions : le jeu s'adapte à votre manière de jouer et va tout faire pour vous faire échouer. Chaque mort est définitive et vous devez alors incarner un nouveau personnage pour continuer l'enquête...Les versions PS4 et Xbox One ont mis du temps à débarquer. Elles arrivent le 28 mai. Elles devraient être compatibles PS5 et Xbox Series.