void tRrLM();++ //Void Terrarium++ se dévoile sur PS5

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un bon jeu mais un nom à la con

Nous l'avions testé , et plutôt apprécié, lors de sa sortie l'année dernière sur PS4 et Nintendo Switch. void tRrLM();++ //Void Terrarium sort en version ++ sur PS5 le 21 mai prochain.Le ++ signifie qu'il y aura un petit bonus en sus : de nouvelles tenues vestimentaires, emotes, coiffures et maladies pour Toriko, ainsi que de nouveaux environnements à explorer.A découvrir en vidéo.