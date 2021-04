NieR Replicant ver.1.22474487139… la cinématique alternative

Publié le Mercredi 21 avril 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est courant

Pour ceux qui n'ont pas tout suivi : NieR Replicant est une préquelle à NieR Automata. Le jeu est sorti en 2010. Il revient 11 ans après et sera disponible dans 2 jours sur PC, PS4 et Xbox One, dans une toute nouvelle version baptisée NieR Replicant ver.1.22474487139...Alors que la nouvelle cinématique d'ouverture du jeu a été dévoilée il y a un peu plus d'un mois, c'est une version alternative qui nous est aujourd'hui proposée.A découvrir en vidéo.