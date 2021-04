- The Longest Road on Earth : le plein d'émotion en mai

Publié le Jeudi 22 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu très intriguant

The Longest Road on Earth est un jeu en pixel-art monochrome, un jeu à ambiance, qui sortira sur PC, via Steam , le 20 mai prochain. La date vient d'être officialisée.Jeu destiné à toute la famille, The Longest Road on Earth ne propose aucun dialogue, a des mécanismes de jeu basiques... et se joue finalement juste pour le plaisir de découvrir la vie des protagonistes, via des choses simples comme faire du vélo, souffler sur un pissenlit... le tout bercé par une bande-son soignée et adaptée à chaque action.Intrigués nous sommes.