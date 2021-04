- Test Drive Unlimited Solar Crown : un nouveau Test Drive en développement

Publié le Jeudi 22 avril 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Retour d'une série culte

Nacon et KT Racing développent actuellement Test Drive Unlimited Solar Crown, un nouveau venu dans la célèbre série de jeux de courses de voitures.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.Les infos sont rares sur le jeu : on sait que l'on pourra se déplacer dans un monde ouvert, que des marques telles que errari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge et Bugatti seront présentes et que le jeu sera façon "ambiance casino et frime".Il sortira sur PC, via Steam , mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.