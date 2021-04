- The Great Ace Attorney Chronicles : une compilation qui objecte

Publié le Jeudi 22 avril 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

OBJECTIOOOOOOOOON !

The Great Ace Attorney Chronicles a été annoncé par Capcom. Cette compilation de jeux qui se basent sur un d'un ancêtre de Phoenix Wright, le protagoniste de la série Ace Attorney, vous met dans le rôle d'un avocat de la défense dont le but est de trouver des preuves et plaider avec brio au tribunal afin d'assurer d'un jugement juste.Cette compilation comprend The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve, deux jeux uniquement sortis au Japon. Des voix anglaises ont été enregistrées pour l'occasion (aucune voix française n'est prévue).Sortie sur PC, PS4 et Nintendo Switch le 27 juillet.