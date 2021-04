The Signifier: Director’s Cut est disponible

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A tester

On vous en a parlé mardi dernier : The Signifier est un jeu d'aventure narratif sorti l'année dernière, qui revient en version Director's Cut. Elle est désormais disponible sur Steam Gog ou Humble Le jeu vous plonge en pleine enquête à résoudre, suite à la mort de la vice-présidente de la plus grande société technologique. Vous allez en ça utiliser une tecnologie qui vous permet d'explorer les souvenirs et les rêves des personnes décédées...Des versions consoles sont prévues pour plus tard dans l'année. Une démo est disponible si vous voulez tester le jeu.