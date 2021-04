Ys IX: Monstrum Nox, le JRPG sur Nintendo Switch début juillet

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du JRPG en veux-tu en voilà

NIS America a annoncé que YS IX : Monstrum Nox, sorti en février dernier sur PS4, sera disponible sur Nintendo Switch cet été, dès le 9 juillet prochain.Le jeu raconte l'histoire d'Adol Christin et son compagnon Dogi, qui arrivent dans une ville annexée par l’Empire Romun, Balduq. Jeté en prison sans raison, le héros rencontre une mystérieuse jeune femme nommée Aprilis, qui le transforme alors en Monstrum.Rien de sale : un Monstrum est tout simplement une personne dotée de dons et capable d'exorciser les monstres.Vous allez donc diriger une bande de six Monstrums et tenter de sauver le monde.