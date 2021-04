Immortals Fenyx Rising : sortie du troisième DLC

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ash versus Evil Dead ?

Ubisoft continue de sortir des DLC pour son jeu pourtant très dispensable, Immortals Fenyx Rising. Le dernier en date, intitulé Les dieux perdus, est le troisième à paraître et il est d'ores et déjà disponible.Dans ce DLC, vous retrouvez Fenyx, désormais déesse de l'Olympe. Quand un nouveau cataclysme frappe les humains, elle va devoir désigner un nouveau héros pour sauver l'humanité.C'est Ash, une jeune femme, que vous allez incarner et qui va tenter de de convaincre Poséidon, Hadès et d'autres dieux de retourner au Panthéon.Au menu, nouveaux ennemis, nouvelles régions, nouveaux défis, nouvelles améliorations de personnage sont inclus.