- Sheltered 2 annoncé pour cette année

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Survie en monde post-apocalyptique

Petit jeu de survie indé qui est sorti en 2015, Sheltered a remporté un beau petit succès. Cette gestion de survivants en monde post-apocayptique vous permettait de gérer votre colonie, améliorer votre bunker souterrain au fil de vos découvertes et de vos rencontres, mais aussi au fil des vos explorations à la surface et selon les objets que vous en rapportiez.Sheltered 2 a été annoncé pour cette année.Avec plus de tout : plus de beaux graphismes, plus de ressources, plus d'armes, plus d'équipements, plus de lieux à visiter...On a hâte.