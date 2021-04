- Elite Dangerous : Odyssey sera lancé sur PC le 19 mai

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les versions PlayStation et Xbox à l'automne

Elite Dangerous: Odyssey sortira le 19 mai sur PC. Les versions consoles devront attendre cet automne pour voir le jour. Cette extension majeure sera proposée au prix de 34,99 €.Cette extension, on vous le rappelle, vous propose d'explorer à pied les planètes dotées d'atmosphères et proposera des missions avec combats.Il permettra aussi de personnaliser plus en avant son Commandant et de rencontrer d'autres joueurs dans des centres sociaux dédiés.