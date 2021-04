- Rogue Spirit : un nouveau roguelite débarque sur PC

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un amour de fantôme

Rogue Spirit est un nouveau jeu d’action-aventure inspiré de l’animé éponyme dans lequel vous allez incarner le fantôme du prince du Royaume de Midra, bien décidé à vaincre les armées du Chaos pour sauver le peuple du Royaume de Midra des envahisseurs démoniaques.Vous pourrez posséder les personnages ennemis et absorber leurs compétences dans 10 niveaux générés de manière procédurale dans 5 biomes différents. Vous aurez 20 personnages avec des capacités, des armes et des styles de jeu différents, des améliorations permanentes entre les parties, des boss de fin de niveau, le tout dans une ambiance nippone traditionnelle.Une démo paraîtra début juin et le jeu sortira en accès anticipé sur Steam dès le mois d'août.