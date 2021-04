- Farming Simulator 22 en approche

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On en rêvait

Giants Software a annoncé le développement de Farming Simulator 22. Le nouvel opus de cette série culte qui fleure bon la boue et le purin sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One.Le jeu pourra se jouer seul ou en coop jusqu'à 8 joueurs sur consoles et 16 joueurs sur PC.Le but reste le même : bâtir et gérer sa ferme, la faire prospérer... Plus de 400 machines et outils issus de plus de 100 vraies marques seront proposés.Notre bouseux à nous, Vincent, a déjà réservé le test.