Tales of Arise se trouve une date de sortie

Publié le Vendredi 23 avril 2021 à 11:50:00 par Vincent Cordovado

Le dernier volet de la série Tales of, intitulé Tales of Arise, se trouve enfin une date de sortie.C'est donc le 10 septembre prochain que nous pourrons profiter du titre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. De quoi faire plaisir à tous les amoureux du JRPG sur tous ces supports. A noter que les joueurs qui achèteront la version PS4 pourront télécharger gratuitement la version PS5 et que sur Xbox, Tales of Arise sera proposé dans un double pack, contenant à la fois la version Xbox One et la version Xbox Series.Namco Bandaï a dévoilé diverses éditions du jeu, d'ores et déjà précommandables et dont vous pouvez retrouver le détail ici . Attention, il faudra, pour certaines, avoir les bourses franchement bien remplies.Pour rappel, le titre nous plongera dans l'histoire de Rena, une planète céleste qui règne d'une main de fer sur le monde Dahna, réduisant la population de cette dernière en esclavage, pour piller les ressources naturelles de la planète. On y incarnera Alphen, un guerrier au masque de fer, et Shionne, une jeune fille de Rena poursuivie par ses compatriotes. Durant leurs aventures, ils croiseront la route de nombreux autres personnages qui les aideront à mener leur combat pour retrouver la liberté.