- Samurai Warriors 5 présente 4 nouveaux personnages

Publié le Lundi 26 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ma lance dans vos gueules

Samurai Warriors 5 sortira cet été sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, jouables sur PS5 et Xbox Series également. Le jeu sera disponible dès le 27 juillet.Pour rappel, le jeu se déroule peu après la guerre Ônin, durant l'ère Sengoku et va raconter l'histoire de deux des grandes figures militaires de cette époque : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi.27 personnages seront jouables. 4 nouveaux ont été dévoilés : Sandayū Momochi, expert en kusarigama et chef des Ninjas Iga ; Hattori Hanzō, maître de l’épée Ninja ; Magoichi Saika, mercenaire professionnel et le Samurai Yasuke, qui est au service de Nobunaga.