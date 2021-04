- Chivalry 2 : découvrez un nouveau trailer de gameplay

Publié le Lundi 26 avril 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Mon épée dans ta gueule

Alors que le jeu a proposé une bêta fermée ce week-end, Chivalry II se dévoile dans une nouvelle bande-annonce de gameplay.Ce jeu multijoueur en vue subjective vous plonge dans de grandes batailles médiévales, à base d'épées, lances, pluies de flèches... sans oublier les assauts des châteaux forts et autres pillages de villages et exécution sommaire de paysans. Que des trucs marrants, en somme.Le jeu est toujours attendu en version physique sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 8 juin prochain. Le jeu sera crossplay et permettra donc à tout le monde de jouer ensemble, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous lancez le jeu.