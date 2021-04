- Chernobylite annoncé pour juillet

Publié le Lundi 26 avril 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un billet pour Prypiat

Actuellement toujours disponible sur PC en accès anticipé, le jeu Chernobylite est annoncé en version finale sur PC, PS4 et Xbox One (compatibles PS5 et Xbox Series) pour le mois de juillet prochain, sans plus de précision.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'exploration et d'horreur, dans lequel vous allez incarner un stalker, l'un de ces aventuriers habitués à la survie en milieu hostile et radioactif. Vous allez devoir pénétrer dans la zone radioactive et combattre non seulement des mutants, mais aussi votre propre folie qui grignotte peu à peu votre santé mentale, dans le but d'aller secourir votre bienaimée.