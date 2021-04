Succubus : un jeu rÃ©servÃ© aux adultes... sort sa dÃ©mo

Publié le Mardi 27 avril 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La salsa du démon

Succubus est un spin-off du jeu Agony, sorti en 2018 et qui vous plongeait dans un univers mélange d'horreur et de sexe, le tout rempli de démons. On vous rassure, ça restait quand même soft.Succubus est signé des mêmes développeurs, Madmind Studio et se se déroule intégralement en enfer. Vous y revivrez les évènements qui se sont déroulés dans Agony, mais d'un point de vue différent : celui de Vydija, un démon qui aime blesser et mutiler ses victimes. Vydija est une succube. Et son péché mignon, c'est la luxure, bien entendu...Le jeu sortira sur Steam le 21 juillet.