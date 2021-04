Ghosts 'n Goblins Resurrection et Capcom Arcade Stadium arrivent sur PC, PS4 et Xbox One

Publié le Mardi 27 avril 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Et c'est une bonne nouvelle

Capcom a annoncé l'arrivée de Ghosts 'n Goblins Resurrection et Capcom Arcade Stadium sur PC, PS4 et Xbox One. Le premier arrivera le 1er juin prochain.Le second débarquera plus tôt, le 25 mai.Retrouvez notre test de Capcom Arcade Stadium Retrouvez notre test de Ghosts'n Goblins Resurrection Ils seront identiques aux versions Switch, donc vous aurez toutes les infos nécessaires avec nos tests, tout simplement.