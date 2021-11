Gog.com, les soldes du week-end

Publié le Samedi 20 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Quelques petites choses...

18 wheels of street

Arma Cold War Assault



Arma Gold Edition

Blackhole

Chuchel

Comanche

Dex

Inquisitor

Kingdom Come Deliverance

Mafia



Mafia II

Mafia III

Pilgrims

Samorost 2

Samorost 3

UFO Afterlight

UFO Aftermath

UFO Aftershock

Anstoss

Anstoss 2

Anstoss 3

Commandos 2 & Praetorians

Commandos 2

Commandos 2+3

Cultures 1+2

Dungeons 2

Dungeons 3

Imperial Glory

Patrician 1+2

Port Royale

Port Royale 3

Port Royale 4

Praetorians

Railway Empire

Sudden Strike 2

Sudden Strike 3

Sudden Strike 4

Sudden Strike Gold

Tropico 3

Tropico 4

Tropico 5

Tropico 6

Tropico Reloaded

7 Billions Humans

A Golden Wake

A Short Hike

Aegis Defenders

Against the Moon

Art of Rally

Bastion

Xenonauts

Caravan

Cartel Tycoon

Dawn of Man

Deponia

Door Kickers

Encodya

Forager

FTL Advanced Edition

Gemini Rue

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Kim

Little Inferno

Niffelheim

Nova Drift

Pathway

Pyre

Resonance

Shadow Tactics Blades of the Shogun

Shardlight

Staxel

Streets of Rogue

Technobabylon

Transistor

Unavowed

VVVVV

Wingspan

Atlantis 2

Atlantis 3

Das Boot

Deep Diving Simulator

Gunboat

King of Seas

Man O'War

Megaquarium

Pirates! Gold Plus

Port Royale

Port Royale 2

Port Royale 3

Port Royale 4

Tempest

Encore cette semaine, nous vous proposons de découvrir les jeux en soldes sur l'excellentissime site Gog.com. N'hésitez pas à cliquer sur les liens, nous ne vous donnons qu'un petit aperçu des jeux en soldes et non pas la liste entière.Cette semaine, voici les offres...Les jeux tchèques et slovaques sont en soldes :Et bien d'autres encore...Les jeux Kalypso sont en soldes :Et bien d'autres encore...Les soldes de la mi-semaine Et bien d'autres encore...Les soldes du week-end Et bien d'autres encore...