Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 20 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours bon à prendre

Les jeux Dangen Entertainment sont en soldes jusqu'à -90%

FIFA 22 est à -40%

Guild of Dungeoneering est à -40%

Stone Shard est à -30%

Satisfactor est à -30%

Les jeux Terraria et Don't Starve sont en soldes jusqu'à -66%

Gunfire Reborn est à -25%

Death Stranding est à -70% mais reste trop cher pour ce que c'est

Outriders est à -67%

Life is Strange True Colors est à -35%

Humankind est à -20%

Kingdom Come Deliverance est à -66%

Insurgency Sandstorm est à -50%

Euro Truck Simulator 2 est à -75%

Là encore, on vous colle les jeux en soldes sur Steam, la plus populaire des plateformes de téléchargement légal de jeux vidéo sur PC. Ce ne sont que quelques titres mis en avant par le site, mais il y en a beaucoup d'autres en promo actuellement.Voici les jeux en soldes sur Steam :Et bien d'autres jeux encore à découvrir...