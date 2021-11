- Encanto, le nouveau Disney, dévoile ses inspirations

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Sniffez le bonheur

Nouveau film d'animation signé Disney, Encanto a mis en ligne une nouvelle vidéo dévoilant ses sources d'inspiration dont la principale est : La Colombie.Alors direct, on se dit que chouette, ça va nous changer un peu, un Disney qui va parler de crimes, de drogues, de cartels, avec de la coke et des putes, et non plus ces chansons de merde toutes les 2 minutes.Mais vous vous trompez. Y'aura plein de chansons et ni crime, ni drogue, ni cartel, ni coke. Et même pas une seule petite pute.