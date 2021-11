- ARK: Ultimate Survivor Edition débarque sur PS4, Xbox Series X et Xbox One

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ark boîté

Studio Wildcare et Koch Media viennent de sortir ARK: Ultimate Survivor Edition en version boîboîte sur PS4, Xbox Series X et Xbox One. Le jeu est déjà dispo dans cette version en démat'.ARK: Ultimate Survivor Edition en version boîboîte comprend ARK: Survival Evolved, ainsi que les packs d’extension : Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 et Genesis Part 2. Soit plus d'une centaine d'heures de jeu supplémentaires pour le jeu de base.On vous le rappelle : dans ce MMORPG, vous capturez des dinos pour les transformer en montures. Ou en matières premières, éventuellement. Une centaine d'espèces vous attendent. Ou pas, en fait. C'est une expression parce qu'elles ne vous attendent pas vraiment. Elles auraient même tendance à être vachement mieux sans vous, sans un troud'cul qui leur ruinent les flancs à coups de talons pour avancer. Mais c'est un autre débat.