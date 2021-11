Unreal Life, un jeu mélancolique en pixel art

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La fille sans tête

Unreal Life est un jeu d'aventure en pixel art qui sortira sur Nintendo Switch le 3 décembre prochain. Unreal Life raconte l'histoire de Hal, une jeune fille qui a perdu la mémoire. Elle n'arrive à se souvenir que du nom de son professeur, Miss Sakura. Mieux encore : elle peut découvrir le souvenir liés à des objets, uniquement en les touchant.Vous allez donc essayer d'aider Hal et résoudre des puzzles et énigmes dans le but de lui faire retrouver la mémoire.Une bande-annonce a été dévoilée.