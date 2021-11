- Exo One : voyage à travers le temps et l'espace

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Allez plus haaaaaaaaut...

Lorsqu'un signal extraterrestre transmet à l’humanité les plans de construction d’un vaisseau alien, les humains se disent que c'est une chouette idée et le construisent. Après l'avoir baptisé Exo One, ils le lancent. Et débute alors un long voyage, à des vitesses folles, à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Le tout vers des planètes inconnues...A vous d'en découvrir plus.Exo One vient de sortir sur Steam . C'est un jeu qui se veut "unique" et qui veut pousser le joueur à la découverte et l'exploration.En tout cas, les premiers retours sont excellents.