- Battlefield 2042 est sorti

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le test arrive

Electronic Arts et DICE ont sorti vendredi dernier leur Battlefield 2042. Un jeu 100% multijoueur avec des parties pouvant accueillir jusqu'à 128 joueurs.Cartes énormes, guerre entre USA et Russie, comme au bon vieux temps, armes futuristes mais pas trop, 10 spécialistes à incarner avec chacun leurs atouts et leur capacité unique, des véhicules, la possibilité de personnaliser personnages et armes, bref, Battlefield, quoi.Le test arrive dès que Théo a fini de faire mumuse avec ses amis du bout du monde.