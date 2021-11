- Pac-Man Museum+ annoncé

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vous allez avoir les boules

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade ver

Pac-Man Arrangement Arcade CS Ver

Pac-Man Championship Edition

Pac-Motos

Pac'n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

Bandai Namco a annoncé la sortie de Pac-Man Museum+ pour fêter les 40 ans de la petite boule jaune amatrice de fantômes en sushis. Il s'agit d'une compilation regroupant un grand nombre de jeux Pac-Man.Ainsi, seront inclus :De quoi se faire bien plaisir quand on est fan du jeu. Avec bien entendu, tout l'enrobage classique : salle d'arcade, possibilité de la customiser et j'en passe. Sortie sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch au début de l'année 2022.