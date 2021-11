(TEST) Forza Horizon 5 (PC, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

MAGISTRAL !

Parce qu'à Gamalive, nous n'avons jamais été des gens comme les autres, ce qui est un joli moyen de dire qu'en fait, nous sommes vachement plus cons que les autres, nous avons décidé de faire tester Forza Horizon 5 au plus mauvais conducteur de toute la rédaction.C'est donc Sylvain qui s'y est collé.Et pourtant, hein, Théo n'a pas son permis et Arthur n'a que 5 heures de conduite derrière lui. Mais Sylvain est un cas à part. La dernière fois qu'il a été invité chez moi, par exemple, il est arrivé avec son parechoc sous le bras. La faute à un virage traître sur une route très glissante.Un jour où il ne pleuvait pas.Bref, Sylvain a testé Forza Horizon 5. Et il en cassé, des voitures, caramba.