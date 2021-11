High Scores, une compilation musicale des jeux Gameloft

Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Qui met le son sur les jeux mobiles ?

Gameloft Early Years - Medley

Asphalt 8: Airborne - "Bleach"

Asphalt 9: Legends - "Wide Awake"

Asphalt 9: Legends - "Fantastic Scars"

Asphalt 9: Legends - "Come And Get It"

Asphalt 8: Airborne - "Chemistry"

Asphalt 8: Airborne - "Circular Sunset"

Gangstar New Orleans - Medley

Dungeon Hunter Champions - Medley

Modern Combat 5: Blackout - Medley

Sniper Fury - Medley

Dragon Mania Legends - Medley

Dungeon Hunter 5 - Medley

March Of Empires - Medley

Order & Chaos Online - Medley

War Planet Online Global Conquest - Medley

N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance – Medley

Gameloft, en partenariat avec Decca Records US, annonce la sortie de la nouvelle compilation High Scores : Music From Gameloft Games.La compilation contient des musiques de certains de ses jeux les plus populaires couvrant 20 ans d’existence dans le jeu mobile et incluant Asphalt, une franchise ayant dépassé la barre du milliard de téléchargement.La liste des morceaux est la suivante :La compilation est disponible sur les plateformes musicales digitales et sur ce lien